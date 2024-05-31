الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يدور فى غزة حرب إبادة جماعية وجريمة تمارسها سلطات الاحتلال، على القطاع. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة،  ما يحدث في غزة هو عدوان وليس حرب، لأن العدوان لا يستهدف البنية العسكرية، فإسرائيل تستهدف الأطفال والنساء والصحفيين، مضيفا أن ما يحدث جريمة إبادة.

وأوضح أن نتنياهو يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وإجبار سكان قطاع غزة أن يغادروا أراضيهم، كما يهدف للبقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة، لأنه يعرف أنه في اللحظة التي يتوقف فيها آلة الحرب الإسرائيلية سيمثل أمام المحاكم، مؤكداَ  أن أمريكا قالت إن القضاء على المقاومة الفلسطينية مستحيلة، مضيفا أن مصر تحملت عبء ما يحدث منذ 7 أكتوبر وتحملت أكثر مما ينبغي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 ألفًا و284 شهيدًا، وأكثر من 82 ألفًا و57 مصابًا.

وأضاف بيان للوزارة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها المستشفيات 60 شهيدًا و280 مصابًا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

غزة القطاع الاحتلال

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