الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير فرنسية: موناكو يسعى للتعاقد مع محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن نادي موناكو يستهدف التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر ونادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لتقرير صحفي عبر موقع foot-sur7 الفرنسي، ذكر أن نادي موناكو يبحث بقوة تعزيز جميع مراكز الفريق، خصوصًا خط الدفاع، ومن أبرز المرشحين للانضمام للنادي الفرنسي محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الذي يمكن أن يكون هو قائد الدفاع للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال التقرير، إن نادي موناكو يسعى لتعزيز صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي، وأظهر اهتمامًا ببعض اللاعبين، بينهم محمد عبدالمنعم.

وأوضح أن عبدالمنعم قد يكون قائدًا لدفاع النادي الفرنسي مع كريستيان ماسيوا، الذي يعتبر من اللاعبين الواعدين.

وأشار إلى أن نادي موناكو يسعى أيضا لضم الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي مهاجم فريق ميتز، والألباني أرماندو بروخا لاعب فريق تشيلسي.

ويرغب موناكو الفرنسي في تعزيز صفوفه حتى يقدم مستوى مميزا خلال دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد بعث برسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء.

ونشر عبدالمنعم صورة له خلال احتفاله مع الجماهير بعد التتويج باللقب وعلّق عليها "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرًا لكم على كل شيء".

وأثار عبدالمنعم مخاوف جماهير الأهلي، خاصةً أن اسمه ارتبط بالرحيل عن القلعة الحمراء والاحتراف في الخارج.

ويملك عبدالمنعم عدة عروض من الخليج والدوريات الأوروبية أبرزها أندية تركية وفرنسية.

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الاهلى محمد عبد المنعم منتخب مصر موناكو الميركاتو الصيفي

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