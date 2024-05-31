صحة الدقهلية: المرور على 185 منشأة غذائية وغلق 55 منها خلال أسبوع

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف دكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي، بشن حملات تفتيشية على 185 منشأة تبين أن 55 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف مكين عن أن الحملات تمكنت من تحرير 155 محضرًا وسحب 74 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 1429 كيلو من أغذية متنوعة و249 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.

جانب من الحمله