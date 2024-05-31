نفوق 4 مواشى فى حريق منزل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمنزل وامتد إلى حوش ماشية مجاور له، بقرية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، دون إصابات بشرية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية الصوامعة غرب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في منزل ملك المدعو (البدري س أ- ٥٢ سنة- ويقيم بذات الناحية)، وامتد لحوش ماشية ملاصق له، وانحصرت التلفيات الناتجة عن الحريق في نفوق 4 رءوس ماشية وكمية من الغلال والتبن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.