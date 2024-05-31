الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 مليون سيدة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة”، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لتنمية صحة المرأة والذي يوافق 28 من شهر مايو كل عام.

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أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى حرص الوزارة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، منها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ21 مليونا و762 ألف سيدة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي قدمت خدماتها لـ2 مليون و586 ألف سيدة.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأضاف “عبدالغفار” أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بلغ 8 ملايين و824 ألف سيدة، بنسبة 65% من إجمالي المترددين، بالإضافة إلى استفادة 2 مليون و973 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بنسبة 68%.

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ولفت «عبدالغفار» إلى استفادة أكثر من 2 مليون فتاة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس (السمنة والأنيميا والتقزم)، وذلك بنسبة تقدر بنحو 49% من إجمالي الطلاب المستفيدين من المبادرة، بالإضافة إلى استفادة نحو 900 ألف شابة، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

الصحة المبادرات الرئاسية صحة المرأة 100 مليون صحة صحة الأم والجنين

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