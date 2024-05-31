الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد صلاح حسنى يكشف عن كواليس عمله بـ"أوسكار"

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، مشاهد فيلم "عودة الماموث" كانت معتمدة على الجرافيكس بصورة كبيرة، وبالتالي هذه النوعية من المشاهد غير مألوفة، لذا حصل هذا الفيلم على جهد مضاعف من طاقم العمل الفني بالكامل.

“عودة الماموث”

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، خلال لقائه ببرنامج "On set"، المذاع عبر فضائية "أون"، أنه على صداقة قوية بالفنانة هنادي مهنا، قائلًا: "شهادتي في هنادي مجروحة لأني بحبها جدًا على المستوى الشخصي، أنا فرحان بنجاحها جدًا، وهنادي مفاجأة الفليم بصورة كبيرة".

وتابع: "محمد ثروت هو أحلى حاجة في الفيلم، لأن بسببه قدرنا ننجح في عرض مشاهده الكوميدية خفيفة الظل بالتوازي مع مشاهد الجرافيكس".

ويدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة، حيث يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

فيلم أوسكار عودة الماموث، هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

أحمد صلاح حسني برنامج اون سيت قناة اون غودة الماموث

الأكثر قراءة

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

طلاق نيللى كريم وهشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج (خاص)

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء