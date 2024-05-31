أحمد صلاح حسنى يكشف عن كواليس عمله بـ"أوسكار"

قال الفنان أحمد صلاح حسني، مشاهد فيلم "عودة الماموث" كانت معتمدة على الجرافيكس بصورة كبيرة، وبالتالي هذه النوعية من المشاهد غير مألوفة، لذا حصل هذا الفيلم على جهد مضاعف من طاقم العمل الفني بالكامل.

“عودة الماموث”

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، خلال لقائه ببرنامج "On set"، المذاع عبر فضائية "أون"، أنه على صداقة قوية بالفنانة هنادي مهنا، قائلًا: "شهادتي في هنادي مجروحة لأني بحبها جدًا على المستوى الشخصي، أنا فرحان بنجاحها جدًا، وهنادي مفاجأة الفليم بصورة كبيرة".

وتابع: "محمد ثروت هو أحلى حاجة في الفيلم، لأن بسببه قدرنا ننجح في عرض مشاهده الكوميدية خفيفة الظل بالتوازي مع مشاهد الجرافيكس".

ويدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة، حيث يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

فيلم أوسكار عودة الماموث، هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.