آصف ملحم: نحن قادمون على تصعيد خطير بالحرب الروسية الأوكرانية

قال آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد أوكرانيا بالسلاح لاستهداف العمق الروسي، ستؤجج الصراع الروسي الأوكراني، ويشعل المنطقة بأكلها.

وأضاف "ملحم"، خلال مداخلة لفقرة "الأزمة الأوكرانية"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمنح الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب روسيا بأسلحة أمريكية.

ونوه بأننا قادمون الحقيقة على طور تصعيد في منتهى الخطورة، حيث إنه سيسمح لأوكرانيا أن تفعل كل ما تشاء ويعني أن جميع الخطوط الحمراء الموضوعة بين الطرفين سيتم تحطيمها.

وأشار إلى أن روسيا تتعامل مع الحرب بطريقة تجنب التصعيد، ولكن بعد التصعيد الأخير من قبل الولايات المتحدة سيزيد من الحدة، ويجعل تصرف روسيا تجاه الصراع بشكل مختلف.