الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بالقليوبية

طلق ناري - أرشيفية
طلق ناري - أرشيفية

أصيب شخصان بطلق ناري إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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