الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد صلاح حسنى: لا أؤمن بكلمة البطولة المطلقة.. و"عودة الماموث" كان مجازفة كبيرة

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لا يؤمن بكلمة البطولة المطلقة في الأعمال الفنية على الإطلاق، معبرًا: "مفيش بطل بيقدر ينجح في عمل لوحده".

البطولة المطلقة 

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، خلال لقائه ببرنامج "On set"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن العمل الفني يعتمد على فريق عمل ضخم بداية من شركات الإنتاج والإخراج ونجوم العمل سواء أمام الكاميرا أو خارجها.

وأضاف في حديثه، أن موافقته على الانضمام لفيلم "عودة الماموث" كانت مجازفة كبيرة لا يمكن التهاون بها على الإطلاق، معبرًا:" كل من شاركوا في العمل أبطال ونجوم".

“عودة الماموث”

وتابع: "الفيلم معتمد على الجرافيكس بصورة كبيرة، حيث إن 90% من مشاهد العمل معتمدة على الجرافيكس، والفيلم ده كان بمثابة مخاطرة محسوبة".

واستطرد: "تعاملنا في هذا الفيلم مع شركة جرافيكس قوية، ومصر أصبحت قوية بالغاية في هذا القطاع".

وأشار إلى أنه غاب عن الدراما لمدة ثلاث سنوات على التوالي من أجل التحضير لهذا العمل حتى يخرج بشكل يليق بالجمهور".

ويدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة، حيث يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

أبطال فيلم "أوسكار عودة الماموث"

فيلم "أوسكار عودة الماموث"، هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

أحمد صلاح حسني أون سيت قناة اون البطولة المطلقة الفنان أحمد صلاح حسني

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