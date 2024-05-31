الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرصد الأزهر يدين حادث طعن فى مدينة مانهايم الألمانية

مرصد الازهر
مرصد الازهر

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الهجوم الذي وقع صباح اليوم في ألمانيا، مؤكدًا متابعته لما سيصدر من تقارير عن الهجوم للوقوف على دوافعه والمرجعية الفكرية لمنفذه، حيث أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن اعتداء وقع اليوم الجمعة، حيث كانت إحدى الجمعيات اليمينية الشعبوية تنظم فعالية لها بساحة السوق في مدينة مانهايم، مما أدى إلى وقوع إصابات.

ووفق ما نشر فإن الشرطة أطلقت النار باتجاه منفذ الهجوم للسيطرة عليه، ولم يعلن بعد عن هوية المهاجم ولا دوافعه رغم انتشار صور ومقاطع مصورة للحادث على الإنترنت.

والمرصد إذ يؤكد رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف، فإنه عازم على الاستمرار في دعوته إلى بناء مجتمعات آمنة يسودها الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

 

مرصد الأزهر يحلل تطور أساليب التطرف في إسبانيا

مرصد الأزهر يدين حادث طعن مدينة مانهايم الألمانية

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