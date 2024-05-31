كأس مصر.. البنك الأهلي يكتسح بتروجت برباعية ويتأهل لدور الـ16

نجح فريق البنك الأهلي، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عقب اكتسحه نظيره بتروجت، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الجمعة، على ستاد السلام.

افتتح التسجيل أولا محمود قاعود، للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ29، بعد تسديدة قوية من المهاجم داخل منطقة الجزاء، تصطدم بأقدام أحد لاعبي بتروجت، لتسكن شباك أبو النجا حارس مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة الـ35، يضيف أحمد مدبولي، ثاني أهداف البنك الأهلي، من تسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة الـ40، يعزز إسحاقو يعقوبو من تقدم البنك الأهلي، مضيفا الهدف الثالث.

وقبل نهاية الشوط الأول، ينجح حامد حمدان، لاعب بتروجت من تسجيل أول أهداف الفريق البترولي، من ركلة حرة غير مباشرة أمام منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ90+2، يحرز إسحاقو يعقوبو رابع أهداف البنك والثاني له بصفة شخصية.

وبهذه النتيجة يواجه البنك الأهلي نظيره المصري، بدور الـ16 من البطولة، في مباراة سيكون شعارها الإثارة ورد الاعتبار للفريق البورسعيدي.

وكان البنك الأهلي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت ومحمود الجزار، وعاصم صلاح ومحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد النادري وأحمد مدبولي، وإسحاقو يعقوبو وعماد فتحي، وجريندو.

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين ومحمود سيد، وأسامة فيصل وأيمن أشرف، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، ومحمد هلال وإبراهيم حسن، وموسى فراوي.

بينما كان تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض، وسامح إبراهيم وإسلام هشام.

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا هاشم، ومصطفى جابر عبد العزيز وأحمد بحبح، وتوفيق محمد.

خط الهجوم: خالد بسيوني.

وكان فريق بتروجت، نجح في العودة مجددا بين الكبار، بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل (2024/2025)، بعد أربعة سنوات في القسم الثاني.

بدون (VAR)

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) تقام بدون تقنية الفيديو (VAR).