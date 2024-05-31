"إكسترا نيوز" تحتفى بعيد الإذاعة المصرية الـ90 (فيديو)

احتفلت فضائية "إكسترا نيوز" بعيد الإذاعة المصرية الـ90، من خلال عرض فيديوجراف، عن حكاية أصل تأسيس الإذاعة المصرية.

وانطلقت الإذاعة المصرية، قبل 90 عامًا ويرجع الفضل في الإذاعة المصرية إلى قرار الملك فؤاد بإنشاء محطة رسمية حكومية ورفض المندوب السامي البريطاني، إلا أنه عاد ووافق بشرط أن شركة ماركوني الأجنبية تتولى الأمر على أن تبتعد الإذاعة عن السياسة والمصالح الدولية، ووقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع شركة ماركوني الإنجليزية لتتولى إدارة الإذاعة المصرية حكومية لمدة عشر سنوات، وصدر قرار بإلغاء المحطات الأهلية.

تأزمت الأمور بين مصر وبريطانيا بسبب الجلاء وانعكس ذلك على عمل شركة ماركوني وفسخت الحكومة المصرية العقد وتسلمت الإذاعة في مارس ‏1947‏ وتشكل مجلس إدارة للإذاعة وأصبح للإذاعة ميزانيتها المستقلة وصدر تشريع للإذاعة‏ بالقانون رقم ‏98 ‏ لسنة‏ 1949 وأصبحت بمقتضاه الإذاعة هيئة مستقلة تسمى‏‏ الإذاعة المصرية‏.‏