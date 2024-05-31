فخرى الفقى: سنطرح تحويل الدعم العينى إلى نقدى للحوار المجتمعى

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنهم طالبوا بتحويل الدعم العيني إلى نقدي منذ فترة، موضحًا أنه آن الأوان لذلك، وكل شيء بأوانه طالما أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز وصلت بشكل متسارع إلى 125 قرشًا، وفيها إهدار كبير، وفي هذه الحالة قرار رئيس الوزراء، الهدف كله أن يصل الدعم في المستقبل للمستحق نفسه بطريقة مباشرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من خلال الحوار الوطني، ويتم طرح سؤالين للمواطن المصرية، هل ترغب في أن يستمر الدعم بالشكل الحالي؟ منذ ثلاثين عامًا، وهو بنفس الشكل وثمن رغيف الخبر 5 قروش.

وذكر أنه إذا رغب المواطن أن يحوله لدعم مباشر له، يحصل على 125 مليار في الموازنة بباب الدعم، يتم تحويلهم على بطاقات الدعم، حيث هناك 24 مليون بطاقة دعم لمنظومة الخبز، مضيفا أنه يتم سؤال المواطن عن الآلية التي يحصل عليها الأموال، ويتم زيادة الأموال حسب التضخم.