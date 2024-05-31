أهمية إدخال ملفات الأمن القومى ضمن الحوار الوطنى

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن موضوعات الحوار الوطني، استجاب له مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة سريعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنها استجابة تعكس أهمية أن تكون هناك زيادة للوعي لدى رجل الشارع والمواطن والأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني والنقابات أن تطلع على ما يدور ويحدث وما يحيط بالوضع السياسي والأمن القومي والمحيط الإقليمي لمصر، وما يحدث على الحدود الشمالية الشرقية وتحديدًا قطاع غزة.

ولفت إلى الرئيس السيسي يهتم بعلاقات مصر الخارجية، وحماية وصون أمن مصر القومي، فمن المهم أن تكون هناك مساندة لموقف الدولة المصرية، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية وتحديدًا الرئيس السيسي كان واضحًا بمنع تصفية القضية الفلسطينية.