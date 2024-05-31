الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب: محاكمتى فاسدة ولم تكن عادلة.. والقاضى كان متآمرًا

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن محاكمته كانت فاسدة ولم تكن عادلة ولم يسمح له باستخدام خبير انتخابي، كما أنه لم تتم الاستجابة لمطالبه بتغيير قاضي المحكمة.

وأضاف ترامب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمته وقام بمنع أحد الشهود الإدلاء بشهادته والأمر ذو أبعاد سياسية ولا علاقة له بالقضية، قائلًا: "القاضي متآمر وأدعو إلى سجنه فورًا".

وأكد ترامب أن المحاكمات التي تعرض لها استهدف منعه من استكمال الحملة الانتخابية، وكان هناك تزوير في سجلات الأعمال، مشيرًا إلى أن الأوضاع في بلادنا مخزية وشائنة بحق الديمقراطية.

القاهرة الإخبارية ترامب قاضي المحكمة نيويورك الشهود الحملة الإنتخابية

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