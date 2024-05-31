الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس فرع الهيئة الجديد

جانب من وضع حجر الاثاث
جانب من وضع حجر الاثاث

وضع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أمس الخميس، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حجر أساس الفرع الجديد للهيئة بمدينة بنها.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرا واعتزازا لكل منهما في خدمة الوطن والحفاظ على المال العام.

و حضر الحفل كلًا من:
المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري.
 

ونواب رئيس الهيئة:
المستشار/ محمود عبد الجابر والمستشار/ سامي محمدي عضوا المجلس الأعلى للهيئة.
والمستشارين/ فاطمة العايدي، وعبد الناصر أبو العزم، رؤساء قطاع وسط الدلتا.
والمستشار/ خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.
والمستشار/ عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار/ محمد حسن الأمين العام.
والمستشار/ هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
و المستشارون الأمناء  المساعدون: المستشار الدكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور/ محمود عرفات، والمستشار/ أحمد ثابت، والمستشار/ إيهاب سعيد، والمستشار/ وليد عناني.  
والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
والسادة المستشارون نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع، ورئيس وأعضاء القسم القضائي بالمحافظة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، قرار التخصيص رقم 1673 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 625  م2 بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها محافظة القليوبية لصالح هيئة قضايا الدولة لاستخدامها في إقامة مقر للهيئة بالمحافظة.

كما قام المستشارمسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بافتتاح فرع بنها ثان (القسم الثاني) بعد رفع كفاءته.

جدير بالذكر أنه في عهد المستشار  مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، سبق وأن تم وضع حجر الأساس لأربعة فروع جديدة للهيئة في محافظات: الفيوم، والعريش بمحافظة شمال سيناء، وفرع بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومحافظة الإسماعيلية.


كما تم في عهده افتتاح الفروع الآتية “‏فرع الإسكندرية ثالث، وبورسعيد ثان، ودمنهور أول، ودمنهور ثان، والغردقة أول، والعريش، ‏وأمس افتتح سيادته فرع بنها ثان”.

وتأتي هذه الفروع الجديدة لمواجهة تزايد عدد القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتنفيذًا لنص المادة 97 من الدستور المصري التي قررت أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة محافظ القليوبية حجر أساس الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة مدينة بنها محافظة القليوبية

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