الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الإسرائيلى ينسحب من شمال قطاع غزة.. ويتوغل فى رفح

غزة
غزة

أفاد مراسل الغد، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة بعد أن أوقعت العديد من الشهداء وأحدثت دمارًا واسعًا بتلك المناطق.

وعلى الرغم من الانسحاب، إلا أن جيش الاحتلال ألقى منشورات تطالب سكان بيت حانون بالإخلاء، ما يشير إلى استمرار القصف على شمال قطاع غزة.

ركام في شمال غزة

ورصدت الغد أضرارًا بالغة لحقت بالمنازل والمباني في مفترق نصار في جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فأصبحت ركامًا غير صالح للعيش.

قبل انسحابها من الشمال، واجهت قوات الاحتلال مقاومة شرسة في جباليا تضمنت إطلاق نحو 120 قذيفة "أر بي جي" من قبل المقاومة ومئات العبوات الناسفة والألغام. وقال جيش الاحتلال إنه انتشل 7 جثث لمحتجزين إسرائيليين من الأنفاق في جباليا.

وأشارت مراسلتنا إلى مقتل 10 جنود إسرائيليين خلال العملية العسكرية في جباليا حتى يوم أمس، لتصل أعداد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 644 منذ 7 أكتوبر و293 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبدأت عناصر الدفاع المدني بقطاع غزة في انتشال جثامين الشهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر بغزة بأن هناك أعدادًا كبيرة من الشهداء وأن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.

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