زيلينسكى: القوات الروسية تضحك على الأوكرانيين و"تطاردهم"

قال فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن تأخر جو بايدن في فرض عقوبات على استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف في روسيا، جعل قوات الكرملين تضحك على أوكرانيا وقادرة على "مطاردة" شعبها.

وفي مقابلة واسعة النطاق في كييف، قال الرئيس الأوكراني إن غموض البيت الأبيض أودى بحياة الكثير من الأشخاص، وحث الرئيس الأمريكي على التغلب على مخاوفه الدائمة بشأن "التصعيد" النووي المحتمل مع موسكو.

خطوة صغيرة لكنها رمزية

وليلة الخميس، اتضح أنه بعد أشهر من الضغط، اتخذت الولايات المتحدة خطوة صغيرة ولكنها رمزية - وهي المرة الأولى التي ستسمح فيها باستخدام بعض الأسلحة الأمريكية الصنع من قبل جيش كييف لإطلاق النار داخل روسيا دفاعًا عن مدينة خاركيف.

وأوضح زيلينسكي وفق صخيفة الجارديان البريطانية، أنه بحاجة إلى أن يكون قادراً على استخدام أسلحة "قوية" بعيدة المدى يمكنها ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية العميقة - وهو خط أحمر رفض البيت الأبيض رفعه.

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "الإيمان بنا أكثر".

وبدون هذا الضوء الأخضر، قال زيلينسكي إن الحلفاء الآخرين، مثل المملكة المتحدة، قد لا يسمحون لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم بعيدة المدى أيضًا "صدقونا، علينا أن نرد. إنهم لا يفهمون أي شيء سوى القوة وقال عن روسيا: “لسنا الهدف الأول وليس الأخير”.

وأضاف: “أعتقد أنه من غير المنطقي على الإطلاق أن يكون لدينا أسلحة غربية ونرى القتلة والإرهابيين الذين يقتلوننا من الجانب الروسي، أعتقد أنهم في بعض الأحيان يضحكون فقط على هذا الوضع، "إنه مثل الذهاب للبحث عنهم، إنهم يدركون أننا نستطيع رؤيتهم، لكننا لا نستطيع الوصول إليهم”.

وقال زيلينسكي أيضًا: “ولم تصل الأسلحة الأمريكية الجديدة بعد بكميات كافية لتجهيز ألوية أوكرانية إضافية في الشمال الشرقي، حيث تتقدم روسيا”.

وكان فلاديمير بوتين يشبه أدولف هتلر، حيث قال: “بوتين ليس مجنونا. إنه خطير، وهو أمر أكثر رعبا بكثير.

وكان قد طلب من رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الضغط على دونالد ترامب في الفترة التي سبقت التصويت في الكونجرس الأمريكي في أبريل للموافقة على مساعدة بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ما عارضه الجمهوريون اليمينيون المتشددون.

ووفقا للتقرير فقد جاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي خففت فيه إدارة بايدن يوم الخميس سياستها طويلة الأمد التي تحظر على أوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف داخل روسيا. فقد أعطت الإذن لأوكرانيا بالرد، ولكن فقط بالقرب من خاركيف، حيث كانت موسكو تشن هجوماً جديداً.

ويسمح القرار لأوكرانيا باستخدام مدفعية هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب الجنود الروس ومراكز القيادة والسيطرة الروسية.

ورحب المتحدث الصحفي باسم زيلينسكي، سيرهي نيكيفوروف، بالخطوة الأمريكية.

وقال: “سيعزز ذلك بشكل كبير قدرتنا على مواجهة المحاولات الروسية للتجمع عبر الحدود”، وفي وقت لاحق الجمعة، وصف زيلينسكي القرار بأنه "خطوة إلى الأمام، لكن البيت الأبيض أصر على أن سياسته التي تحظر توجيه ضربات أعمق لم تتغير. وأضافت أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد على استخدام نظام أتاكم بعيد المدى داخل روسيا.

وفي حديثه داخل مقره الرئاسي، أوضح زيلينسكي أنه يريد استخدام أسلحة بعيدة المدى مثل صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع. وقال إنه على الرغم من التقارير التي تشير إلى عكس ذلك، فإن المملكة المتحدة لم تمنح "الإذن بنسبة 100%" للقيام بذلك. ومن غير المرجح أن يغير تحول يوم الخميس الموقف أيضًا.