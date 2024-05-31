الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الجيل بالإسكندرية يطلق برنامجا لتأهيل القيادات الشبابية للمحليات

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التأهيلي

عقد حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، ورشة عمل استعدادا للبدء فى تنفيذ البرنامج الوطنى لتأهيل القيادات الشبابية للمحليات وكذلك تأهيل كوادر الحزب للدفع بهم فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى حالة إقامتها فى اى وقت، وذلك بناء على توجيهات ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بأهمية تأهيل كوادر سياسية وقيادية شبابية من جميع المراحل.

وافتتح عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية فعاليات الورشة والذى أكد أن حزب الجيل يعمل علي تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية للإنضمام للمجالس الشعبية المحلية، ورفع الوعي الفكري (الثقافي - السياسي) لديهم، وتعلم سبل تحقيق الإستدامة، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري ومساعدة المواطن المصري علي مواجهة التحديات، وفتح حوار بناء له مع أصحاب الفكر والرؤي والخبرة والرموز السياسية البارزة للتعلم واكتساب الخبرات من خلال المناقشات الثرية حيث يشمل البرنامج لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

وأضاف "عوض" خلال الورشة اهمية دور المجالس المحلية فى حل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطنين اثناء مباشرة حياتهم اليومية وأنه جارى الاعداد لإطلاق أكبر مشروع تأهيلى للمحليات تشهده محافظة الإسكندرية لتأهيل حوالى 500 شاب للمحليات.

حضر الورشة من قيادات حزب الجيل بالإسكندرية احمد حمدى امين التنظيم ومصطفى غانم الأمين المساعد للمحافظة وفاروق النشار الأمين المساعد للمحافظة وفاطمة حسن امين دائرة مينا البصل ومحمد السيد امين الشباب ومصطفى حافظ امين العمال والدكتورة شيرين هاشم رئيسة لجنة التكنولوجيا والبحث العلمى وشيماء بسيونى رئيسة لجنة السياحة وعبده الباشا امين التواصل الجماهيري بقطاع الرمل.

جانب من البرنامج التأهيلي
جانب من البرنامج التأهيلي
جانب من البرنامج التأهيلي
جانب من البرنامج التأهيلي
جانب من البرنامج التأهيلي
جانب من البرنامج التأهيلي
جيل الإسكندرية شاب للمحليات بالمحافظة الثقافي السياسي

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