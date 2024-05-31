ندوة تثقيفية لحجاج القرعة بأمانة "مستقبل وطن" فى النزهة (صور)

عقدت أمانة مستقبل وطن في النزهة، برئاسة المهندس مصطفى شبراوي، ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام الفائزين في قرعة وزارة الداخلية لاداء شعائر الحج المقرر سفرهم هذا العام، وذلك بحضور مندوب من وزارة الأوقاف الدكتور محمد إبراهيم.

شارك في الندوة عماد الصادق أمين التنظيم والدكتورة سحر عبدالحق الأمين المساعد ووسام صقر الأمين المساعد وأحمد الحلو رئيس أمانة المهنيين ومؤمن مصطفى رئيس لجنة الإعلام بأمانة المهنيين وداليا المناوي رئيس أمانة المرأة وساهر عطية عضو هيئة المكتب بأمانة النزهة وعدد من قيادات الأمانات التابعة له لأمانة النزهة.

إضافًة إلى مشاركة عدد من القيادات الحزبية أبرزهم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس والأستاذ محمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة لحزب مستقبل وطن والذي حرص على المشاركة في الندوة ومناقشة الحجج.

وحرصت قيادات الأمانة على توزيع الهدايا عقب الندوة وذلك في وجود أعضاء الأمانة بالكامل.

ووجه المهندس مصطفى شبراوي رئيس أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن التهنئة لحجاج بيت الله الحرام.



وتابع هذا النوع من الندوات هو أحد أهم الأهداف التى يسعي الحزب باستمرار لإقامتها بين الحين والآخر خاصة في المناسبات لأننا نحتاج لهذا النوع من التوعية، مؤكدًا سنسعى لإقامة ندوات تثقيفية أكثر من أجل زيادة وعي جموع الشعب المصري.

واختتم المهندس مصطفى شبراوي تصريحاته، نتمني أن يكون هذا العيد مباركًا على كافة طوائف الشعب المصري وقياداته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة، أن الندوة وتوقيتها هو دور مجتمعي بحت ويعد من الأولويات الحزبية، مشيدًا بالتنظيم وحسن الأفكار التي تقوم بها أمانات الحزب بشكل متنوع من أجل تقديم خدمات لطوائف الشعب جميعًا.

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