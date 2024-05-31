الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحاب لؤي تناقش "قرية المائة" بفضاءات أم الدنيا.. الإثنين

رواية قرية المائة
رواية قرية المائة للكاتبة رحاب لؤي

نظم مكتبة فضاءات أم الدنيا، ندوة لمناقشة رواية قرية المائة للكاتبة رحاب لؤي، وذلك في السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، ويناقشها كل من الكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين العابدين خيري، والإعلامي خالد منصور.

يذكر أن  رواية قرية المائة كانت قد فازت بجائزة الكاتب الكبير خيري شلبي للعمل الروائي الأول، ونشرتها دار الشروق، مطلع العام الجاري، ويعقب الندوة توقيع الكاتبة للرواية ولأعمالها السابقة، "أصفر أزرق أخضر"، و"أوراق الحزن الخمسة".

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قرية المائة

من اجواء الرواية 

لم يكن حلول العصر، سوى بداية للوقت المنتظر، تغيب الشمس فيتهيأ رجال القرية، إلى الهروب خارج المنازل، في ذلك الوقت المحبب حين تنهار الشمس، وتنحدر لأسفل شيئًا فشيئًا، تصل نسمات الليل لتبدد حرارة الظهيرة، وينطلق الجميع، نحو قاعة أحدهم، يُثرثرون، وفي الخلفية تعلن صراصير الحقول عن نفسها شيئًا فشيئًا.

كان الاجتماع اليومي، هو جائزة سيدة جديدة، لن تجلس وحدها تلك الليلة، سوف تنهمك في إعداد أكواب الشاي، دورًا بعد آخر، ولن تفكر في أي شيء سوى صوت ارتطام ملعقتها الصغيرة بجدار أكواب نمليتها.

في كل ليلة، تبدأ الحكايات من جديد، عن توفيق، العارف بالله القاطن أعلى الربوة، أمل القرية ومنتهاها، الرجل رقم ۱۰۰، الذي جاء ليتمم أبناء القرية، وكانوا من قبله ۹۹.

يذكر أن فضاءات أم الدنيا، هي مكتبة للتدريب ومساحة للعمل، تقع في  5 ميدان لاظوغلي، وسط البلد أمام وزارة العدل، عمارات مصر للتأمين. الدور الأرضي

قرية المائة رحاب لؤي جائزة الكاتب الكبير خيري شلبي فضاءات أم الدنيا خالد منصور

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