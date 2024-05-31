الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حب الوطن والدفاع عنه" لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عقب صلاة العصر، اللقاء الأسبوعي لرواد مسجد النور، بمدينة مرسي مطروح حول  "حب الوطن والدفاع عنه وفضل الشهادة في سبيله"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

التوعية بصحيح الإسلام

يهدف اللقاء إلي التوعية بصحيح الإسلام وتوضيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة، وذلك  ضمن سلسة اللقاءات التوعوية التي ينظمها فرع المنظمة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

حب الوطن والانتماء

وتناول الدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن وعضو المنظمة، خلال اللقاء فضل مصر وحب الوطن والانتماء إليه لقوله تعالى" ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " مستدلًا بالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك.

إتقان العمل والتفاني

وأضاف “الشرقاوي” أن الانتماء للوطن يكون من خلال إتقان العمل والتفاني فيه وطلب العلم والنبوغ والتفوق وخير مثال الجيش والشرطة وجنودنا البواسل الذين يموتون كل يوم دفاعا عن أرض الوطن.

وأكد عضو المنظمة أن الدين الإسلامي الحنيف يرسخ لقيمة ومبدأ المواطنة موضحا معنى الوطنية والأخوة الصادقة في الوطن ومعاملة المصريين بعضهم لبعض بغض النظر عن دينهم وأن الكل له دور في نهوض ورفعة الوطن.

الدفاع عن الوطن

واستعرض الدكتور صابر الشرقاوي جهود ابناء الوطن المخلصين من قوات الجيش والشرطة لاستتباب الأمن وتجسيد معاني الوطنية الحقيقية في الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله بمنتهى الرضا والتسابق على نيل شرف الاستشهاد فداء وتضحية من أجل مصر.

وحث عضو المنظمة المواطنين الى الحفاظ على مقدرات وممتلكات ومقدسات الوطن والعمل على رفعته ونبذ التعصب.

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حب الوطن والدفاع عنه وفضل الشهادة في سبيله فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح اللقاء الأسبوعي رواد مسجد النور مدينه مرسي مطروح

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