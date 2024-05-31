الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيللي كريم.. أحدث حالات الطلاق بالوسط الفني بعد عامين ونصف زواج

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

أثارت الفنانة نيللي كريم ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن انفصالها وطلاقهما من الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور بعد مدة زواج دامت عامين ونصف عام، ليكونا احدث حالات طلاق الوسط الفني.

جدير بالذكر أن زواج نيللي كريم وهشام عاشور كان مفاجآة لمحبيها خاصة وأنها أكبر من عريسها بحوالي 8 سنوات، فهشام عاشور يبلغ من العمر 39 عام، أما عمر نيللي كريم 47 عام، لكن الحب بينهما كان قادرًا على تجاوز أزمة السن ولم يهتم أحدهما بانتقادات الجمهور  .

وكان هشام عاشور  من بين العشرة الأوائل المصنفين على العالم في لعبة الإسكواش، وبعد اعتزاله الإسكواش أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك؛ وبسبب ظروف فيروس كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

عاد لمصر وأنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الإسكواش ثلاثة مرات؛ العديد من الأكاديميات في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.

شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا في رمضان الماضي، ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم  هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته.

وكانت خاضت نيللى كريم السباق الدرامى الرمضان الماضى بمسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم هشام عاشور نيللى كريم السباق الدرامى الرمضان فراولة

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