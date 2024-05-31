الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الخالق البارئ فى الإسكندرية (صور)

لقاء الجمعة للاطفال
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية

انطلقت فعاليات لقاء الجمعة للأطفال والتي تقيمها وزارة الأوقاف، بمسجد الخالق البارئ بالمنتزه بمديرية أوقاف الإسكندرية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

جاء ذلك حضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة نجم مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الطفل بالوزارة، والواعظة أمل فوزي، ورحمة محجوب فنانة العرائس، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق أن أئمة وواعظات الأوقاف حولوا المساجد إلى حصون أمن واقية لأطفالنا الذين هم أمل المستقبل والجيل الواعد والصاعد، الذي يحفظ ويبني مستقبل الوطن العزيز والغالي على قلوبنا.

اللقاء يسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عزت أن برنامج لقاء الجمعة للطفل برنامج عظيم ومشرف للغاية ويبني جيلًا واعيًا، ويسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، وقد حقق تطورًا ملحوظًا وإقبالًا متميزًا بجميع مديريات الأوقاف.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هدى حميد أن وزارة الأوقاف تعمل على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية لدى المواطنين وتهتم اهتماما خاصا بالنشء، من أجل تقديم محتوى هادف وبنَّاء لأبنائنا.

 

يعكس الدور الريادي لوزارة الأوقاف

كما تضمنت الفعالية حديث الدكتورة شوق النكلاوي التي أشادت بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف نحو الاهتمام بالطفل، مؤكدة أن برنامج لقاء الجمعة للأطفال يعكس الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي والوعي الديني المستنير، وترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالطفل، حيث إن الأطفال هم بناة المستقبل، مؤكدة أن هذه الفعاليات التثقيفية تشكل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا كما وجهت العديد من الرسائل التربوية للأطفال.
من جانبها قدمت فنانة مسرح العرائس رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس.

لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال بأوقاف الإسكندرية
لقاء الجمعة للاطفال أوقاف الإسكندرية غرس القيم الدينية القيم الدينية والوطنية وزارة الأوقاف

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