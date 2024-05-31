البيت المحمدى ينظم ندوة لشرح كتاب "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس"

كشف البيت المحمدى للتصوف، اليوم الجمعة، عن تنظيم ندوة علمية بمشاركة علماء الأزهر، يديرها الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الازهر السابق، وذلك لشرح كتاب "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" لـ أحمد بن عطاء الله السكندري -رضي الله عنه- وذلك مساء اليوم بمسجد سيدي أحمد بن عطاء الله، بمدينة القاهرة، وذلك فى إطار المجالس العلمية والحديثية التى ينظمها البيت المحمدى للتصوف خلال هذه الآونة.

وكشف الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة البيت المحمدى على أنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات والمجالس العلمية التى تهدف لنشر العلوم الدينية والتصوف الإسلامى، وذلك بالاعتماد على عدد من علماء وشيوخ الأزهر والتصوف الإسلامى بمصر.

وأوضح "مهنا" أن البيت المحمدى يتبع إستراتيجية خاصة فى نشر الوسطية والاعتدال فى مصر، وذلك من خلال المنهج والأسلوب العلمى الذى يدرسه أساتذة وعلماء المؤسسة للطلاب الدارسين بالمؤسسة.