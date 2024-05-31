ترامب بعد إدانته: المدعى العام فى نيويورك فاشل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المدعي العام في نيويورك فاشل، مؤكدًا كنت أرغب في تغيير القاضي بالمحاكمة في نيويورك.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي لدونالد ترامب بعد إدانته، أن المحاكمة ضدي في نيويورك غير عادلة.

وقال: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والمحاكمات ضدي تتم من قبل بايدن وفريقه".

وأضاف ترامب، لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت إليه ، حيث إن أمريكا في أسوأ حالاتها.



ثم ركز دونالد ترامب على مهاجمة جو بايدن، وإلقاء اللوم عليه في إدانته بالاحتيال التجاري.

وقال: "أنا المرشح الرئيسي". وقال ترامب: "أنا أقود بايدن بفارق كبير، وأقود الجمهوريين إلى النقطة التي انتهى فيها الأمر".

وروى أنه كان يخضع لأمر منع النشر، والذي قال إنه خطأ بايدن ووزارة العدل - على الرغم من أن الأمر في الواقع هو الذي فرضه قاضي نيويورك، خوان ميرشان. وتابع ترامب كيف كان بايدن هو سبب مشاكله: فقط لكي تفهم، كل هذا يفعله بايدن ورجاله، وربما شعبه، والأهم من ذلك، لا أعرف، إذا كان بايدن يعرف الكثير عن ذلك، لأنني لا أعرف ما إذا كان يعرف شيئًا عن أي شيء، لكنه ومع ذلك فإن الرئيس، لذا علينا أن نستخدم اسمه، وهذا ما تفعله واشنطن، ولم ير أحد شيئًا كهذا من قبل.

وقال ترامب بعد إدانته: "إذا كان بإمكانهم فعل هذا بي، فيمكنهم فعل ذلك لأي شخص".

بدأ دونالد ترامب خطابه بوصف إدانته بأنها نذير لأشياء سيئة قادمة، قبل أن يتحول إلى موضوع الهجرة الشائع.

وأضاف الرئيس السابق: "هذه حالة، إذا كان بإمكانهم فعل هذا بي، فيمكنهم فعل ذلك لأي شخص".

ثم تطرق إلى موضوع آخر قائلًا: "هؤلاء أناس سيئون وأعتقد أن هؤلاء، في كثير من الحالات، أشخاص مرضى عندما تنظر إلى بلدنا، ترى ما يحدث، حيث يتدفق الملايين والملايين من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وليس فقط أمريكا الجنوبية، ومن إفريقيا، ومن آسيا، ومن الشرق الأوسط، وهم يأتون من السجون، ومصحات الأمراض العقلية. إنهم يأتون من جميع أنحاء العالم إلى بلدنا، ولدينا رئيس ومجموعة من الفاشيين الذين لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حيال ذلك".