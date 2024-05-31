الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى التوعوى بمطروح

جانب من فعاليات المعسكر
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى التوعوى الذي اقيم بحديقة غزالة بمدينة مرسي مطروح بالتعاون بين الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة ومديريتي التعليم والشؤون الصحية بمطروح. 

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال الكاشف مدير الادارة العامة لرعاية اطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والدكتور ابراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وعدد من المشاركين من مديرية التربية والتعليم نيابة عن  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم.

_انشطه ثقافيه ورياضيه 

وأوضح وكيل صحة مطروح أن المعسكر استهدف الفئات العمرية  من اطفال المدارس لتقديم انشطه ثقافيه ورياضيه وتوعوية، حيث تم تقديم هذه الخدمات لعدد ٥٠ طالب من المدارس المجتمعية والحكومية وعدد ٥٠ ولي أمر وعدد ۲۰ مدرس لتقديم حزمة من الخدمات التوعيه ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع.

_ابناء مطروح

وقدم "سالم" الشكر الى الدكتور جمال الكاشف مدير الادارة العامة لرعاية اطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والدكتور ابراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والدكتورة رشا صبرى مدير ادارة المدارس بالمديرية وجميع المشاركين تقديرا لمجهوداتهم وتعاونهم لانجاح المعسكر وكذلك الشكر والتقدير الي مدير حديقة غزالة بمطروح  على حسن التعاون والتنسيق المتميز والاستضافة اللائقة بضيوف وابناء مطـروح.

يأتي ذلك في اطار رؤية الادارة العامة لرعاية اطفال السن المدرسي والمراهقين في تحسين الخدمات المقدمة من خلال برامج الادارة المختلفة والمساهمة في الخطة القومية لتحسين الخصائص السكانية من خلال خدمات التوعية والمشورة.

جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
جانب من فعاليات المعسكر الثقافى الرياضى
وكيل وزارة الصحة بمطروحو وزارة الصحة المعسكر الثقافى الرياضى التوعوى حديقة الغزالة مدينه مرسي مطروح

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