دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 1-6-2024

يبحث الملايين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 1-6-2024 الموافق 24 من شهر ذي القعدة 1445 وذلك قبل أيام فقط من موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في إحياء ساعات الليل طمعا في الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 1-6-2024

يرغب الكثيرين في معرفة صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 1-6-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق البعيدة وطلب العون والفرج في كافة أمور الدنيا جاءت الصيغ الواردة في أمهات الكتب كما يلي:-

اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها.. اجعل حياتي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين فرحتي وتوفيقي وارتياحي.. واطمئناني وهداي.. وكل ما تعلم أنه خير لي.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال.. وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي.. وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

أذكار الصباح اليوم السبت 1-6-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله.. الحمد لله.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير..رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.