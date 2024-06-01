السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 1-6-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الملايين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 1-6-2024 الموافق 24 من شهر ذي القعدة 1445 وذلك قبل أيام فقط من موسم الحج 1445/2024 حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في إحياء ساعات الليل طمعا في الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

 

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 1-6-2024

يرغب الكثيرين في معرفة صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 1-6-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق البعيدة وطلب العون والفرج في كافة أمور الدنيا جاءت الصيغ الواردة في أمهات الكتب كما يلي:-

txt

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 30 مايو 2024

txt

دعاء الفجر اليوم الجمعة 31-5-2024

اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها.. اجعل حياتي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي.

 

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين فرحتي وتوفيقي وارتياحي.. واطمئناني وهداي.. وكل ما تعلم أنه خير لي.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال.. وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي.

 

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي.. وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي. 

txt

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

txt

دعاء الصباح اليوم الجمعة 31 مايو 2024

أذكار الصباح اليوم السبت 1-6-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله.. الحمد لله.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير..رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

 

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اقرأ أيضاً 

أدعية مستجابة في عرفات 

دعاء الفجر دعاء الفجر أذكار الصباح اليوم أذكار الصباح أذكار الصباح

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الاتحاد الأوروبى يعلن موقفه من خارطة طريق بايدن لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى كيسوفيم وعدد من مستوطنات غلاف غزة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولي في البحر الميت للاستجابة الإنسانية في غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء