حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

يبحث الملايين عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر موقع جوجل مع اقتراب بداية شهور فصل الصيف والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد بسبب التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد مؤخرا.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 1-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر خلال بيانها اليومي حيث أكدت ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة وذلك حتى دخول فصل الصيف يوم 20 يونيو الجاري حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار خلال الساعات النهاردة وطقس معتدل خلال ساعات الليل.

واستقرار حركة نشاط الرياح على كافة محافظات الجمهورية خاصة المدن الساحلية التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وفقا لصور الأقمار الصناعية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 1-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للمحافظة ارتفاع في درجات الحرارة حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف الانحاء مع نشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات كاملة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24 درجة مئوية مع نشاط في حركة الرياح بلغت سرعتها نحو 32 كم / الساعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 1-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.