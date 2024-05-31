آليات تحويل الدعم العيني لنقدي على طاولة مناقشات "الحوار الوطني" غدًا

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إنه من المقرر مناقشة آليات تكليف الحكومة بتحويل الدعم العيني لنقدي، بمجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن الحكومة تكلف الحوار الوطني بهذا ترسيخا للهدف الرئيسي الذى دعا إليه الرئيس السيسي الحوار الوطني منذ ثلاث سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن ذلك يعطينا رؤية للتشاركية في كل قرار، موضحا أن الحوار الوطني منصة لكل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن تحوي الدعم العيني لنقدي أحد أهداف الحزب منذ إنشائه، وأحد العبارات التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية 2015، وذلك ليصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أهميته لوصوله لمستحقيه، لأن هناك إهدار كبير في دعم العيني، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشة آلية من هو مستحقا للدعم وقيمة الدعم والمراقبة والمتابعة أن يصل الدعم لمستحقيه.