مصرع شاب دهسته سيارة اثناء عبور الطريق بالبساتين

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة في شارع أبوبكر بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس شخص أسفل عجلات سيارة مسرعه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين بالعثور على جثة شاب يدعي «محمود.غ» يبلغ من العمر 35 عامًا، متوفي، ذلك اثناء عبوره بالطريق العام تعرض للدهس.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة