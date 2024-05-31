الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب دهسته سيارة اثناء عبور الطريق بالبساتين

إسعاف
إسعاف

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة في شارع أبوبكر بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس شخص أسفل عجلات سيارة مسرعه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين بالعثور على جثة شاب يدعي «محمود.غ» يبلغ من العمر 35 عامًا، متوفي، ذلك اثناء عبوره بالطريق العام تعرض للدهس.

 

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة

مصرع شخص دهسه أسفل عجلات سيارة شارع أبوبكر بمنطقة البساتين البساتين النيابة العامة

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