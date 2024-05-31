الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" ترصد "أمريكيون ترشحوا للرئاسة من السجن"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، تاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين ترشحوا للرئاسة وهم مُدانون داخل السجن كالآتي:

ترامب 

ترشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو مُدان في 34 قضية جنائية. 

ليندون لاروش 

في 1992 تقدم ليندون لاروش أوراق ترشحه للرئاسة بعدما قضى عقوبة بالسجن مدتها 15 عامًا. 

جوزيف مالدونادو

جوزيف مالدونادو قدم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات الفيدرالية بعدما تمت معاقبته بالسجن لمدة 21 عامًا. 

يوجين دبس

في عام 1920 تقدم مرشح الحزب الاشتراكي من الزنزانة بعدما سُجن بعقوبة فيدرالية مدتها 10 سنوات. 

“القاهرة الإخبارية ” ترامب رؤساء رئاسة

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