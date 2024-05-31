"صحة الإسماعيلية" تختتم تدريب الصيادلة حول اقتصاديات الدواء والرعاية الأولية

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء لتطوير أداء الصيادلة الحكوميين وتنمية مهاراتهم العلمية والفنية.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة إلى أن الدورة التدريبية، والتى استمرت لمدة خمسة أيام لعدد 62 صيدليا من المكلفين الجدد وصيادلة المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

تناولت الدورة العديد من الموضوعات، منها اقتصاديات الدواء وما له من دور أساسي فى تلبية احتياجات القطاعات الصحية، أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة، مهام ومسئوليات الصيدلى، التعريف بقائمة الأدوية الأساسية بالوحدات، التطعيمات الروتينية والوقائية، ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وتهدف الدورة إلى التعريف بعلم اقتصاديات الدواء وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد واتخاذ القرارات الصحيحة وتحسين الأداء الصيدلي لتطبيق معايير الجودة لتقديم خدمات طبية وصيدلية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتتوجه وكيل وزارة الصحة بخالص التقدير للدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزيه للصيدلة والدكتورة نهى سمير مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الصحة والسكان لجهودهم المثمرة فى تأهيل وتطوير القوى البشرية الصيدلية بما ينعكس بالتأكيد على الخدمة المقدمة للمواطنين.

حاضر فى الدورة نخبة من المدربين بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.