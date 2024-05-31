الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء حلمى: الاستثمارات الصينية فى مصر تخطت 8 مليارات دولار

الدكتور ضياء حلمي
الدكتور ضياء حلمي

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر كبيرة، وتخطت 8 مليارات دولار، ولكن الأكثر أهمية هي رؤية مصر في توطين الصناعة والتكنولوجيا، موضحًا أن الصين لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في صناعات كثيرة، والتعاون يكون من شأنه جذب شركات صينية أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لبكين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، والصناعة وتطوير التعاون المصري الصيني بمفهوم وفكر استراتيجي.

وشدد على أنه لولا وجود مشروعات مصرية، في البنية التحتية لن يكون هناك استثمار أو جذب مستثمرين، موضحًا أن البنية التحتية فكر أساسى، ومصر قامت بعمل كبير في العشر سنوات كما يستعرق في المعتاد أكثر من 50 سنة، وهذا إنجاز كبير في البنية التحتية والطرق الحديثة.

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