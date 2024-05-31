كأس مصر.. البنك يتقدم على بتروجت والتعادل السلبي بين بلدية المحلة والجونة بالشوط الأول

نجح البنك الأهلي، في التقدم على نظيره بتروجت بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول بين الفريقين، المقام على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا محمود قاعود، للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ29، بعد تسديدة قوية من المهاجم داخل منطقة الجزاء، تصطدم بأقدام أحد لاعبي بتروجت، لتسكن شباك أبو النجا حارس مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة الـ35، يضيف أحمد مدبولي، ثاني أهداف البنك الأهلي، من تسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة الـ40، يعزز إسحاقو يعقوبو من تقدم البنك الأهلي، مضيفا الهدف الثالث.

وقبل نهاية الشوط الأول، ينجح حامد حمدان، لاعب بتروجت من تسجيل أول أهداف الفريق البترولي، من ركلة حرة غير مباشرة أمام منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ42.

وكان البنك الأهلي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت ومحمود الجزار، وعاصم صلاح ومحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد النادري وأحمد مدبولي، وإسحاقو يعقوبو وعماد فتحي، وجريندو.

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين ومحمود سيد، وأسامة فيصل وأيمن أشرف، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، ومحمد هلال وإبراهيم حسن، وموسى فراوي.

بينما كان تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض، وسامح إبراهيم وإسلام هشام.

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا هاشم، ومصطفى جابر عبد العزيز وأحمد بحبح، وتوفيق محمد.

خط الهجوم: خالد بسيوني.

بدون (VAR)

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) تقام بدون تقنية الفيديو (VAR).

على الجانب الأخر، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والجونة، المقام على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدور ذاته بكأس مصر.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر (نسخة 2023 /2024)

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري ومحمد رجب، وهشام حافظ وأحمد رضا.

خط الوسط: ماجد هاني وإينوك بنجامين، وأحمد عتمان وإسلام مرزوق.

خط الهجوم: محمد عادل أمو ووحيد محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود ماهر ومحمد صابر، ويوسف حسن ومؤمن راضي، وموسى أفريم وحسام أشرف، وأحمد كهربا والسيد عوض، ومحمد أميسي.

تشكيل الجونة لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023 /2024)

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبوالفتوح وأحمد شوشة، وأحمد حسام وأحمد عبدالرسول.

خط الوسط: نور السيد ومحمود العكش، ومحمد الدغيمي وسيف شيكا.

خط الهجوم: محمد عماد وأوكوروجي جبريل.