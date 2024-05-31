الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كأس مصر.. البنك يتقدم على بتروجت والتعادل السلبي بين بلدية المحلة والجونة بالشوط الأول

بلدية المحلة والجونة
بلدية المحلة والجونة

نجح البنك الأهلي، في التقدم على نظيره بتروجت بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول بين الفريقين، المقام على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا محمود قاعود، للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ29، بعد تسديدة قوية من المهاجم داخل منطقة الجزاء، تصطدم بأقدام أحد لاعبي بتروجت، لتسكن شباك أبو النجا حارس مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة الـ35، يضيف أحمد مدبولي، ثاني أهداف البنك الأهلي، من تسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة الـ40، يعزز إسحاقو يعقوبو من تقدم البنك الأهلي، مضيفا الهدف الثالث.

وقبل نهاية الشوط الأول، ينجح حامد حمدان، لاعب بتروجت من تسجيل أول أهداف الفريق البترولي، من ركلة حرة غير مباشرة أمام منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ42.

وكان البنك الأهلي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة  المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت ومحمود الجزار، وعاصم صلاح ومحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد النادري وأحمد مدبولي، وإسحاقو يعقوبو وعماد فتحي، وجريندو.

خط الهجوم: محمود قاعود.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين ومحمود سيد، وأسامة فيصل وأيمن أشرف، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، ومحمد هلال وإبراهيم حسن، وموسى فراوي.

بينما كان تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة  المرمى: محمد أبو النجا.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض، وسامح إبراهيم وإسلام هشام.

خط الوسط: حامد حمدان وأحمد رضا هاشم، ومصطفى جابر عبد العزيز وأحمد بحبح، وتوفيق محمد.

خط الهجوم: خالد بسيوني.

بدون (VAR)

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) تقام بدون تقنية الفيديو (VAR).

على الجانب الأخر، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والجونة، المقام على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدور ذاته بكأس مصر.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر (نسخة 2023 /2024)

حراسة  المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري ومحمد رجب، وهشام حافظ وأحمد رضا.

خط الوسط: ماجد هاني وإينوك بنجامين، وأحمد عتمان وإسلام مرزوق.

خط الهجوم: محمد عادل أمو ووحيد محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمود ماهر ومحمد صابر، ويوسف حسن ومؤمن راضي، وموسى أفريم وحسام أشرف، وأحمد كهربا والسيد عوض، ومحمد أميسي.

تشكيل الجونة لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر (نسخة 2023 /2024)

حراسة  المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبوالفتوح وأحمد شوشة، وأحمد حسام وأحمد عبدالرسول.

خط الوسط: نور السيد ومحمود العكش، ومحمد الدغيمي وسيف شيكا.

خط الهجوم: محمد عماد وأوكوروجي جبريل.

البنك الأهلي كاس مصر بتروجت كأس مصر 2023 2024 بلدية المحلة الجونة

مواد متعلقة

تشكيل بتروجت لمواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

تشكيل الجونة لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الجونة بكأس مصر

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجت بكأس مصر

الأكثر قراءة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

ردع استراتيجى.. خبير عسكرى: رسائل حزب الله تحمل خطورة كبيرة على جيش الاحتلال

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة