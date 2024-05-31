الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

افتتاح دار لرعاية الأيتام بالفيوم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم الجمعة، دار لرعاية الأيتام بمحافظة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، بعدما شهدت أعمال تطوير وكما تشهد أيضا الدار ومن خلال مؤسسة صنع الخير وجود قافلة طبية للكشف على قطنيها وصرف العلاج اللازم لهم

وكشف محمد عادل مراسل "إكسترا نيوز"، أن ذلك ضمن جهود التحالف الوطني لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين صناع الخير وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والذي يستهدف التعاون بين الجانبين في مجال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل عدد من المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم المراة المعيلة.

كما جرى رفع كفاءة مباني دار عائشة حسنين وفرشها بأثاث كامل، وتقديم الخدمات الطبية لأبناء الدار، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبالتنسيق وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

التحالف الوطني محمد عادل جهود التحالف الوطني التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن الاجتماعي الفيوم

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