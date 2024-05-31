الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يناقش مقترح تطوير أحد المنشآت المطلة على مدخل قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لاستعراض ومناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل أحد المنشآت المعمارية المطلة على مدخل قناة السويس، والذي يأتي تماشيا مع جهود المحافظة في الاهتمام بالتراث المعماري والذي يمثل الواجهة الحضارية لمدينة بورسعيد، وللتأكيد على الهوية البصرية لمعمار مدينة بورسعيد الباسلة. 

وخلال اللقاء، عرض مسئولي إحدى الشركات شرحا تفصيليا حول آلية العمل في رفع كفاءة وتأهيل المبنى التراثي، لما يمتلكه من أهمية تاريخية وباعتباره أحد المباني التراثية المعمارية المتميزة.

يأتي ذلك بالتوازي مع ما تشهده المنطقة المطلة على قناة السويس من أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى في ساحة مصر والممشى السياحي وكورنيش بورسعيد وشارع فلسطين.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمخطط المبدئي لمشروع التطوير، مؤكدا على أهمية تنفيذ عمل على أعلى مستوى يعكس الصورة الحضارية والتراثية لمحافظة بورسعيد، ويحافظ على الهوية البصرية للمحافظة، مع الاعتماد على جميع الخبرات للترميم وإعادة تأهيل وتأصيل المبني، وإنشاء لوحة تعريفية بتاريخ المبنى التراثي.

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بورسعيد قناة السويس تطوير تنسيق تراث معماري

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