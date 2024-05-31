وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة على إيران

أصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وفقا لما جاء في منشور على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت.

وأضافت أن العقوبات تستهدف فردا مرتبطا بمنظمة صناعات الطيران الإيرانية وأربعة كيانات.

استهداف منظمة صناعات الطيران

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة يوم الجمعة تستهدف منظمة صناعات الطيران الإيرانية وأربعة كيانات مرتبطة بها. وتم إدراج العقوبات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، مع التركيز على فرد واحد وشركات متعددة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وفقا لما جاء في منشور على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت.

وأضافت أن العقوبات تستهدف فردا مرتبطا بمنظمة صناعات الطيران الإيرانية وأربعة كيانات.

وفي سياق متصل، قال جهاز المخابرات السويدي سابو إن الحكومة الإيرانية تستخدم شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول وجماعات وأفراد آخرين.

وقال مسئولو المخابرات إن إيران هاجمت مؤخرًا مصالح دول أخرى في السويد- وتحديدًا إسرائيل - وسعت أيضًا إلى العمل ضد الجماعات المنشقة الإيرانية والأفراد من الشتات الإيراني.

وقال دانييل ستينلينج، رئيس مكافحة التجسس في سابو: "يمكن لجهاز الأمن الآن أن يؤكد أن الشبكات الإجرامية في السويد هي وكلاء تستخدمهم إيران".

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن وزارته استدعت القائم بالأعمال الإيراني لإجراء محادثات يوم الجمعة "للتعبير عن مدى جدية نظرنا إلى هذه المعلومات".

وقال: "لن تكون السويد منصة تستخدم فيها الجهات الحكومية الشبكات الإجرامية لتعزيز مصالحها الخاصة".

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من الإبلاغ عن إطلاق نار ليلاً خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وبعد أربعة أشهر من عثور الشرطة على قنبلة حية في أراضي المجمع الإسرائيلي.

وقال سابو: "يستخدم النظام الإيراني شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو مجموعات أو أشخاص آخرين في السويد يعتبرهم تهديداً".

وأشارت على وجه الخصوص إلى "المصالح والأهداف والعمليات الإسرائيلية واليهودية في السويد".

نقلت صحيفة داجينز نيهيتر السويدية، الخميس، عن وثائق من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، أن رئيس عصابة فوكستروت السويدية راوا ماجد، ومنافسه اللدود إسماعيل عبده، رئيس عصابة رومبا، تم تجنيدهما من قبل النظام الإيراني.