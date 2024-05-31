الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال دمر مركبتى إسعاف فى جباليا

قالت نبيال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن فرق الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع انتشال الشهداء والمصابين بشمال القطاع.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، عبر مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية في جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت "فرسخ"، إلى أننا سنواصل تقديم الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين رغم القصف الإسرائيلي المتواصل، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ الأبرياء في قطاع غزة.