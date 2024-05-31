الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختناق 3 مواطنين جراء حريق نشب داخل نادى السكة الحديد

إخماد حريق - آرشيفية
إخماد حريق - آرشيفية

اندلع حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد، بدائرة قسم أول مدينة نصر، أسفر عن اختناق 3 مواطنين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة عليه قبل امتداده إلى أماكن مجاورة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بعدد 2 لافتة خشبية داخل نادي السكة الحديد بدائرة  قسم أول مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ للسيطرة على الحريق.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

حريق لافتة خشبية نادى السكة الحديد قسم أول مدينة نصر اختناق 3 مواطنين قوات الحماية المدنية

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