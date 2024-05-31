صحة الإسكندرية: 37 ألف مستفيد من خدمات المرحلة الإولى لـ "حقك تنظمي"

أعلنت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن إتمام المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمناطق المنتزة وشرق ووسط والعجمي على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 بمناطق غرب والجمرك والعامرية وبرج العرب.

وأوضحت وكيل صحة الإسكندرية أنه تم خلال المرحلة الأولي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فضلا عن الكشف الطبي ل37 ألف 760 مواطن، تضمنت عدد 11 ألفًا 553 سيدة بالعيادات الثابتة والمتنقلة، كما حصلت 7آلاف 564 سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة كما تم أيضًا خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد 1956 مريض من الرجال والسيدات وكذلك كشف أطفال لعدد 2395 طفل من المترددين.

وأضافت الدكتورة هنادي سامي- مدير ادارة تنظيم الأسرة انه تم عمل أشعة تليفزيونية ل 2318 سيدة ومتابعة حمل ل276 سيدة حامل، وكشف نساء ل1846 سيدة كما تم تقديم المشورة إلى 9 آلاف762 منتفعة، مؤكدة أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان.

انطلاق المرحلة الثانية من حقك تنظمي في 4مناطق طبية

جدير بالذكر ان المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "من حقك تنظمي" تبدأ يوم الأحد 2 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024 بمناطق العامرية والجمرك وغرب وبرج العرب.

