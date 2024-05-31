"صحة سوهاج" تحذر المواطنين بعدم شراء وتناول سمكة الأرنب السامة

حذر المركز الإعلامي بمديرية الصحة بسوهاج، المواطنين من شراء وتناول سمكة الأرنب السامة، مؤكدا ضرورة التأكد من نوع الأسماك قبل شرائها سواء كانت كاملة أو على هيئة شرائح "فيليه".

من جانبهP أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن سمكة الأرنب السامة تؤدي إلى الوفاة خلال 6 أو 8 ساعات بعد تناولها وتظهر أعراض التسمم من خلال ضيق التنفس وغثيان وقىء مستمر وإسهال وهبوط بضربات القلب وشلل في العضلات وغيبوبة.

وتابع البيان، أن سمكة الأرنب محرم صيدها وتداولها في الأسواق، وشكلها مميز ويمكن معرفتها بسهولة، حيث أنها رمادية الجلد ومنتفخة ولديها أسنان حادة ومدببة تشبه أسنان الأرنب وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط، وتحتوي على سم "تيترودوتوكسين" وهو يعد من السموم شديدة السمية ولا يوجد مصل مضاد له حتى الآن.

كما أكد وكيل صحة سوهاج أن فرق تفتيش الأغذية بالمديرية وجميع مراكز المحافظة تكثف من حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن بيع وتخزين الأغذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري لضمان وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين، كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول الضرر بصحة المواطنين.