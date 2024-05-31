الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس عاطلين - ارشيفيه
حبس عاطلين - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموالهم مقابل الالتحاق والعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين وضبط شهادات دراسية فى العديد من المجالات مزورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

حبس عاطلين كيانيين تعليميين وهميين للنصب على المواطنين بالاسكندرية النيابة العامة

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