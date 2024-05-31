الدفاع الفرنسية تمنع مشاركة شركات إسرائيلية فى معرض للصناعات الدفاعية والأمنية

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أنها منعت مشاركة شركات إسرائيلية في معرض "أوروساتوري" للصناعات الدفاعية والأمنية، بسبب عدم الاستجابة لمطلب وقف عملية رفح الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض، إنه بقرار من السلطات الحكومية لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.