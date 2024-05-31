الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع الفرنسية تمنع مشاركة شركات إسرائيلية فى معرض للصناعات الدفاعية والأمنية

معرض أوروساتوري للصناعات
معرض أوروساتوري للصناعات الدفاعية والأمنية

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أنها منعت مشاركة شركات إسرائيلية في معرض "أوروساتوري" للصناعات الدفاعية والأمنية، بسبب عدم الاستجابة لمطلب وقف عملية رفح الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض، إنه بقرار من السلطات الحكومية لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

وزارة الدفاع الفرنسية القاهرة الإخبارية عاجل الدفاع الفرنسية رفح

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