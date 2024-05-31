الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس سيدة بتهمة إدارة كيان وهمى لبيع شهادات دراسية مزورة فى الإسكندرية

حبس سيدة - أرشيفية
حبس سيدة - أرشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على عدد من الشهادات المزورة وأكلاشية وعقود خالية البيانات معدة للتزوير وعدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

النيابة العامة كيان تعليمى مزورة وشهادات دراسية دورات تعليمية بالاسكندرية

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