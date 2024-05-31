في عيد الإعلاميين الـ 90.. "هنا القاهرة" وقصة غناء كوكب الشرق للإذاعة

يحل اليوم الجمعة 31 مايو، الاحتفال بـعيد الإعلاميين والاذاعة في عيدها الـ90، حيث لعب الإعلام الوطني على مدار 9 عقود دورًا وطنيًا بالغ الأهمية فى إرساء القيم الحقيقية للمجتمع، والحرص على تحمل المسئولية في تقديم الوعي للمجتمع بشكل مستمر.

ويحتفي “الدستور” بعيد الإعلاميين الـ 90، والتي بدأت رحلتها من الإذاعة المصرية التي تعد الأشهر في الشرق الاوسط من قلب القاهرة، والتي يناهز عمرها 90 عامًا، وتعتبر أحد أقدم الإذاعات في العالم.

“هنا القاهرة” افتتاحية الإذاعة

“هنا القاهرة” جملة افتتحت الاذاعة المصرية منذ 9 عقود، بصوت الإعلامي الكبير والكاتب أحمد سالم، ليعلن يوم مولد الاذاعة المصرية والاعلاميين يوم 31 مايو من كل عام، وكان يرافقه أيضًا مذيع آخر هو محمد فتحى الذى اشتهر بلقب “كروان الإذاعة”.

وقدمت كوكب الشرق “أم كلثوم”، أغنيتها الشهيرة للإذاعة المصرية “صوت بلدنا ” تيمنا بأن تكون الإذاعة المصرية هي صوت مصر النابض بالحيوية والإنجاز وصناعة التنوير والبناء، وقدم ايضا محمد عبد الوهاب بعض الاغاني للاذاعة المصرية من خلال هذا البرنامج.

وشمل برنامج الإذاعة أبيات شعر تم البوح بها من خلال حسين شوقى أفندى الذى ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بك، كما شهد الافتتاح إلقاء الشاعر على بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجست محمد عبدالقدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامى الشوا.

في السياق ذاته، عقدت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي الدورة الـ54 بعنوان “عيد الاعلاميين.. الرسالة والمعني والمسئولية” في إطار الاحتفال بعيد الاعلاميين بمصر، الموافق 31 مايو من كل عام، بحضور نخبة من أعضاء الصالون الثقافي والأكاديميين والمتخصصين في مجال الإعلام بمصر والوطن العربي.

وأوضح المشاركون في اللقاء، أن الإعلام المصري في حاجة إلى تطوير أدواته في عصر الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم الآن، وكذلك ضرورة رفع الوعي لدى المتلقي من خلال نشر ثقافة التربية الإعلامية لتحقيق تحول إيجابي في الاستفادة من التقنيات الحديثة، واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية لندى المنسي، الفنانة الشابة وعضوة الصالون، ليتم اختتام فعاليات الصالون الثقافي.