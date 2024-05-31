ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع لإحكام الرقابة على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والسيطرة علي عملية تداول السلع للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والطب البيطري والصحة لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.



شن حملات بصورة مفاجئة لضبط الأسواق

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وأي تلاعب في الأسعار أو محاولة للاحتكار والقضاء على الغش التجاري واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ساحل سليم تمكنت بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينة من ضبط حوالي 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه؛ أوضح أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين ساحل سليم ومباحث التموين، وتم المرور على الأسواق للتأكد من توافر جميع السلع التموينية وسلامة المعروضات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرًا إلى استمرار شن الحملات الدورية على اﻷسواق بناءً على تعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع وضمان سلامة المعروضات ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة.



كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) وإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ضبط مواد غذائية فاسدة

ضبط مواد غذائية فاسدة

ضبط مواد غذائية فاسدة