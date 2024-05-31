الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة جنيت البلجيكية تقطع علاقاتها مع جميع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية

غزة
غزة

قالت جامعة جينت البلجيكية اليوم الجمعة، إنها قطعت علاقاتها مع جميع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، لأنها لم تعد تتماشى مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.

ويحتج المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في مدينة جينت ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ويحتلون أجزاء من الحرم الجامعي منذ أوائل شهر مايو.

وفقًا لرويترز، سلط تحقيق أجرته جامعة جينت - المعروفة باسم UGent - ​​الضوء على المخاوف المتعلقة بالصلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقًا لبيان الجامعة.

وأشار التحقيق أيضًا إلى حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة العالمية يفيد بأن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن شركة UGent، التي قطعت علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، لديها 18 شراكة مستمرة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وستواصل الجامعة مشاريعها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية، قائلة إنها لم تتمكن من العثور على أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المتظاهرون لإذاعة VRT البلجيكية إنهم يرحبون بالقرار ولكنهم يريدون رؤيته ممتدًا ليشمل الشركاء الإسرائيليين الستة غير الأكاديميين الذين تتعاون معهم UGent حاليًا. وأضافوا أنهم سيواصلون احتجاجهم.

بدأ الطلاب احتجاجًا لمدة 3 أيام في الطابق الأرضي من حرم جامعة جينت. 

وطالب الطلاب إدارة الجامعة بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل ونصب العديد من الخيام وإحضار البطانيات وتعليق الأعلام الفلسطينية واللافتات على مدخل ونوافذ المبنى. 

جامعة جينت البلجيكية قطع العلاقات المؤسسات البحثية البحثية الاسرائسيلية

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