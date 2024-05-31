مراسل "القاهرة الإخبارية": تضرر أكثر من 1000 منزل بالكامل فى مخيم جباليا

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القصف والغارات الإسرائيلية لم تتوقف، باتجاه منازل جنوب مدينة غزة وأحياء برفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة، الذي انسحبت منه الآليات العسكرية الإسرائيلية، انتشلت الطواقم الطبية، توجهت له وانتشال الضحايا، حيث تم انتشال أكثر من 70 شهيدا، بالإضافة إلى جثث ظهرت عليها علامات التحلل.

ونوه إلى أن أكثر من 1000 منزل في مخيم جباليا تضررت بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عدد من المستشفيات في الشمال لعدم تشغيلها مرة أخري.

وأضاف أن الأوضاع الصحية صعبة، بسبب نقص الإمدادات الطبية، وهذا يزيد من أعداد الضحايا وعدم إسعاف الجرحي، والمرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد أن مع صبيحة هذا اليوم انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق جباليا في الشمال، الأمر الذي دفع الكثير من النازحين للعودة والذين صدموا من التدمير الذي لحق بالمنطقة.