محافظ أسيوط يسلم 309 تأشيرة سفر وملابس إحرام لحجاج القرعة

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية، جوازات وتأشيرات السفر، وملابس الإحرام، قبل سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج للعام الحالي 1445هـ/ 2024م وذلك خلال الاحتفالية التي تنظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.



وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجميعات الأهلية والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ عيد علي خليفة إمام مسجد الهلالي والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والحجاج الفائزين بالقرعة وعدد من المشرفين الإداريين ومشرفي الجمعيات الأهلية.



تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة



وبدأت الاحتفالية بالاستماع إلى بعض آيات الذكر الحكيم ثم عرضا الشيخ سيد عبدالعزيز والشيخ عيد خليفة توضيح لمناسك الحج وبعض الإرشادات الدينية الخاصة بالرحلة كما عرض بعض مشرفي التضامن الاجتماعي الإجراءات التنظيمية بشأن الاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج ومواعيد السفر ثم قام المحافظ بتوزيع التأشيرات وملابس الإحرام على الحجاج.



وخلال كلمته هنأ محافظ أسيوط، الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، قائلًا إننا ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهاني والتبريكات لزيارة بيت الله الحرام، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهم حج بيته الحرام ويعودوا الي أرض الوطن بسلام".



وأوضح المحافظ أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة وتيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلًا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في تنفيذ التوعية والتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.



كما وجه اللواء عصام سعد المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية، بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج، وتوفير جو من الراحة والسكينة، وتقديم أفضل الخدمات لهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين بإذن الله مطالبًا حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة والدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.



من جانبه أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث ظهرت نتيجة القرعة بإختيار عدد 309 حاجًا على مستوى المحافظة مشيرًا إلى وجود مستويين، هما: المستوى الثاني ويضم 271 حاجًا، وسيكون السفر في 7/2/2024 والعودة 30/6/2024 والمستوى الثالث يضم 38 حاجًا وسيكون السفر في 9/6/2024 والعودة في 4/7/2027 كما تم اختيار 7 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة لتذليل كافة العقبات ومساعدة الحجاج في تأدية مناسك الحج.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية